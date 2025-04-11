На Житомирщине гендиректора больницы бросили в мусорник: что случилось (фото)

И.о. гендиректора Житомирской многопрофильной районной больницы Сергея Демуса бросили в мусорник / © скриншот с видео

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В селе Станишевка Житомирской области 10 апреля митингующие бросили в мусорник и.о. гендиректора многопрофильной районной больницы Сергея Демуса. Все потому, что чиновник подписал приказ о реорганизации неврологического отделения, против чего на митинге выступали около 300 пациентов и работников заведения.

Об этом сообщает «Суспильне».

Митингующие рассказали, что требуют отменить приказ о реорганизации неврологического отделения Житомирской многопрофильной райбольницы, в противном случае угрожают продолжить протесты вплоть до перекрытия дорог.

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Медицинский директор больницы Владимир Ковальчук утверждает, что на него оказывается давление, и что он уволится, если неврологическое отделение перепрофилируют или закроют.

«В будущем, если неврологическое отделение не будет сохранено, я буду увольняться. Давление на меня продолжается уже больше года. Были приказы об увольнении, о выговорах, которые я выиграл в суде. И сейчас постоянно они давят на меня, чтобы я ушел с должности. Одним из методов как раз и есть закрытие неврологического отделения», — рассказал Ковальчук.

К митингующим вышел Демус, который начал объяснять, что неврологическое отделение реорганизуют, чтобы открыть новое отделение паллиативной помощи.

«Общее количество коек, созданных в условиях реабилитационного отделения — 31, в условиях терапевтического отделения — 20 коек терапевтического профиля, 20 коек неврологического профиля. Все пациенты смогут лечить любую патологию», — рассказал и.о. гендиректора больницы.

Однако митингующие продолжали настаивать на своем и заявили, что не покинут территорию медучреждения, пока приказ о реорганизации не будет отменен. Демус сказал, что не может самостоятельно принять такое решение, для этого следует собрать работников, инициировавших реорганизацию отделения.

Впоследствии издание со ссылкой на одного из местных жителей сообщило, что Демус все же отменил приказ.

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