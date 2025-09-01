На Житомирщине лось устроил смертельное ДТП (фото)

В аварии погибла женщина

На 200-м километре автодороги «Киев-Чоп» произошло ДТП — на проезжую часть внезапно выбежал лось.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

«50-летний житель Ровно, который управлял автомобилем Hyundai, не успел избежать столкновения с животным, после чего машина съехала в кювет», — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии

В результате аварии погибла 36-летняя пассажирка автомобиля. Другая 40-летняя пассажирка получила телесные повреждения — ей оказали медицинскую помощь без госпитализации. Водителя с полученными телесными повреждениями доставили в больницу.

Следствие продолжается.

