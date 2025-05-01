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На Житомирщине мужчина до смерти избил женщину, которую спутал со своей женой
В Житомирской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве случайной женщины.
В Житомирской области произошло ужасное убийство — мужчина ворвался в дом односельчанина и забил женщину.
Об этом сообщили в полиции региона.
По данным правоохранителей, в одном из частных домов в селе Гришковцы обнаружили тело женщины.
В ходе следствия установлено, что она погибла в результате травм и задержали подозреваемого в убийстве.
Предварительно установлено, что накануне вечером в доме местного жителя гостила компания, среди которых и была пострадавшая. В какой-то момент в дом ворвался односельчанин хозяина, дернул женщину и нанес ей удары по лицу и голове.
После этого ушел, а участники застолья продолжили употреблять спиртное. Только утром они заметили, что гостья умерла.
По выводам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти 34-летней жительницы г. Бердичева стали травмы головы.
По предварительной информации, он спутал потерпевшую со своей ушедшей из дома женой. Согласно действующему законодательству, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.
Напомним, в Одесской области женщина заказала убийство родного брата, потому что они не поделили наследство.