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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Житомирщине мужчина до смерти избил женщину, которую спутал со своей женой

В Житомирской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве случайной женщины.

Полиция на месте убийства

Полиция на месте убийства / © Национальная полиция Украины

В Житомирской области произошло ужасное убийство — мужчина ворвался в дом односельчанина и забил женщину.

Об этом сообщили в полиции региона.

По данным правоохранителей, в одном из частных домов в селе Гришковцы обнаружили тело женщины.

В ходе следствия установлено, что она погибла в результате травм и задержали подозреваемого в убийстве.

Предварительно установлено, что накануне вечером в доме местного жителя гостила компания, среди которых и была пострадавшая. В какой-то момент в дом ворвался односельчанин хозяина, дернул женщину и нанес ей удары по лицу и голове.

После этого ушел, а участники застолья продолжили употреблять спиртное. Только утром они заметили, что гостья умерла.

По выводам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти 34-летней жительницы г. Бердичева стали травмы головы.

По предварительной информации, он спутал потерпевшую со своей ушедшей из дома женой. Согласно действующему законодательству, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

Напомним, в Одесской области женщина заказала убийство родного брата, потому что они не поделили наследство.

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