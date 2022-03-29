На Житомирщине мужчина сжигал сухую траву и получил ожоги рук

На Житомирщине мужчина сжигал сухую траву и получил ожоги рук

Пожар частично повредил его дом.

Житель села Потаповичи Житомирской области на собственном дворе поджег сухую траву, однако из-за сильных порывов ветра огонь быстро перекинулся на хозяйственное здание.

Об этом сообщает ГСЧС в Житомирской области.

До прибытия пожарно-спасательного подразделения, пытаясь самостоятельно ликвидировать возгорание, владелец получил ожоги рук.

"Благодаря жителям села, которые не теряя времени сразу обратились за помощью к спасателям, удалось предотвратить распространение огня на жилой дом, хотя местами он все-таки добрался до части здания", — говорится в сообщении.

Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области

В течение 28 марта в Житомирской области спасатели потушили уже 18 пожаров сухой травы общей площадью 38 га.

Напомним, сжигание сухой травы приравняли к диверсии, злоумышленникам грозит 15 лет тюрьмы.

Читайте также: