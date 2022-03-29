На Житомирщине мужчина сжигал сухую траву и получил ожоги рук

Пожар частично повредил его дом.
Житель села Потаповичи Житомирской области на собственном дворе поджег сухую траву, однако из-за сильных порывов ветра огонь быстро перекинулся на хозяйственное здание.
Об этом сообщает ГСЧС в Житомирской области.
До прибытия пожарно-спасательного подразделения, пытаясь самостоятельно ликвидировать возгорание, владелец получил ожоги рук.
"Благодаря жителям села, которые не теряя времени сразу обратились за помощью к спасателям, удалось предотвратить распространение огня на жилой дом, хотя местами он все-таки добрался до части здания", — говорится в сообщении.
В течение 28 марта в Житомирской области спасатели потушили уже 18 пожаров сухой травы общей площадью 38 га.
Напомним, сжигание сухой травы приравняли к диверсии, злоумышленникам грозит 15 лет тюрьмы.
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