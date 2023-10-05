На Житомирщине наказали мужчину из-за секса с племянницей жены

На суде девушка и мать обвинили мужчину в том, что он воспользовался влюбленностью несовершеннолетней.

В Житомирской области к 1 году ограничения свободы приговорили мужчину из-за секса с несовершеннолетней племянницей его жены. Девушка и ее мать на суде обвинили мужчину в том, что он просто использовал несовершеннолетнюю, обещая ей в будущем отношения.

Об этом говорится в приговоре Брусиловского районного суда Житомирской области.

По данным материалов суда, мужчина в июле-августе занимался сексом с несовершеннолетней племянницей своей жены, приехавшей к ним на летние каникулы. Впоследствии мужчина уже приезжал в Киев, где жила девушка и вступал с ней в интимные отношения.

На суде подозреваемый вину признал полностью. Он сообщил, что потерпевшая гостила у них во время летних каникул. Там он занимался с ней сексом по ее согласию. Впоследствии он приезжал к девушке в Киев, и они продолжили свои отношения. Он заявил, что в будущем не планировал ничего серьезного с потерпевшей.

Потерпевшая девушка на суде сообщила, что секс с подозреваемым у нее был с ее согласия. Несовершеннолетняя отметила, что ей нравился муж ее тети и у нее были к нему чувства, однако он хотел только интима и не планировал с ней серьезных отношений, хотя и обещал. Девушка просила суд строго наказать бывшего возлюбленного. Мать потерпевшей добавила, что считает, что взрослый мужчина использовал ее дочь.

Жена подозреваемого сообщила, что у нее с мужем есть общий ребенок. Когда она узнала о том, что у него был секс с племянницей, она перестала общаться с родной сестрой и ее дочерью.

Другие свидетели добавили, что не замечали, что между подозреваемым и потерпевшей были какие-то отношения.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 155 УК Украины. Его приговорили к 1 году ограничению свободы.

Напомним, в Закарпатской области судили местного жителя, который сначала снимал секс-видео со своей любимой, а через год все опубликовал в Facebook. История любви пара закончилась в суде.

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