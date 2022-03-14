На Житомирщине "накрыли" наркоферму и задержали десять причастных

На Житомирщине "накрыли" наркоферму и задержали десять причастных

Незаконную деятельность организовали жители Луганской области.

В Житомирской области полицейские прекратили деятельность наркофермы и задержали десять причастных.

Незаконную деятельность организовали жители Луганщины в возрасте от 44 до 25 лет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

"На днях полицейские Радомышльского отделения прекратили деятельность масштабного цеха по выращиванию наркосодержащих растений. Изъято сырье на сумму, по ценам "черного рынка", до 1,5 миллиона гривен. Все причастные задержаны", — говорится в сообщении.

Из цеха изъято около 300 кг зеленых растений конопли, проходивших термическую обработку, 10 мешков с шишками наркосодержащих растений, несколько сотен емкостей для выращивания, оборудование для подогрева, освещения и орошения, автомобиль и другие показания противоправной деятельности.

За подобные противоправные действия действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет конфискацией имущества.

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