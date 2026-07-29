На Житомирщине охотник расстрелял товарищей вместо зверя: подробности

Удалено у охотников оружие / © Национальная полиция Житомирской области

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В Житомирской во время незаконной охоты произошла стрельба, в результате которой двое мужчин получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших находится в реанимации. Правоохранители открыли уголовное производство и изъяли оружие.

Об этом сообщила полиция Житомирской области.

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Поздно вечером 27 июля на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в лесу на территории Олевской громады был ранен из огнестрельного оружия 31-летний местный житель.

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В ходе первоочередных следственных действий полицейские выяснили, что в лесной массив вблизи села Рудня-Хочинская на охоту отправились трое местных жителей — 35-летний мужчина и двое его 31-летних односельчан.

По предварительным данным, около 21:20 старший из мужчин выстрелил из ружья, заряженного дробными патронами, ошибочно восприняв своих товарищей за дикое животное. В результате выстрела ранения получили оба его спутника.

Один из пострадавших с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимацию. Другой, пытаясь скрыть факт участия в охоте, самостоятельно обратился в больницу и сообщил медикам, что получил бытовую травму. Однако врачи, установив характер повреждений, сообщили о еще одном потерпевшем правоохранителям.

Следователи открыли уголовное производство по статье о неосторожном тяжелом или средней тяжести телесном повреждении. Правоохранители изъяли незарегистрированное ружье, другие вещественные доказательства и проводят досудебное расследование. Также они решают вопрос о привлечении участников инцидента к ответственности за незаконную охоту.

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В полиции дополнительно напомнили, что в соответствии с решением Совета обороны Житомирской области «Об обеспечении мер осуществления правового режима военного положения» на территории региона действует запрет на проведение охоты. Кроме того, не разрешается посещать леса, расположенные в пределах 30 км от госграницы Украины с Беларусью, а также территории, ранее находившиеся под временной оккупацией.

К слову, украинские художники, военные и зоозащитники обратились к правительству с требованием полностью запретить охоту, которая во время войны продолжается под предлогом регулирования численности животных. Поскольку из-за боевых действий невозможно подсчитать реальные потери фауны, активисты настаивают на гуманных альтернативах: вакцинации, мониторинге и защитных заграждениях. Кроме того, выстрелы во время охоты травмируют военных и гражданских, создают опасность для людей и часто приводят к убийству домашних животных вместо диких.

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