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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Житомирщине отчим развращал падчериц: о преступлении полиции сообщили друзья девочки

В суде свою вину он отрицал, однако его признали виновным и назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан / © Associated Press

В Житомирской области засудили мужчину за сексуальные преступления в отношении двух малолетних падчериц. Теперь он проведет за решеткой 15 лет.

Об этом сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

Следователи выяснили, что мужчина проживал с женщиной и ее дочерями в возрасте 11 и 13 лет. В их доме он неоднократно развращал девочек и совершал в отношении них действия сексуального характера. Старшую девочку осужденный изнасиловал. О пережитом младшая дочь рассказала друзьям — они сообщили о преступлениях в полицию.

Мужчине инкриминировали сексуальное насилие, развращение и изнасилование малолетних — часть 2 статьи 156, часть 4 статьи 152, части 3,6 статьи 153 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Кагарлыкский районный суд вынес приговор бывшему пастору протестантской церкви, годами развращавший и насиловавший малолетнюю девочку. Преступник получил 13 лет тюрьмы.

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