На Житомирщине пастор возмутил Сеть опасной ездой с детьми

Пастор с детьми за рулем / © скриншот с видео

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Многодетный отец и пастор церкви «Новая Жизнь» из села Троковичи на Житомирщине Руслан Наумец оказался в центре общественного резонанса после публикации видео, на котором он перевозит малолетних детей опасным способом.

На инцидент обратило внимание издание «Фокус», ссылаясь на опубликованные в соцсетях кадры.

В коротком видео, которое мужчина сам выложил в своих социальных сетях, видно, как он во время управления автомобилем посадил двух малолетних детей себе на колени. По словам автора публикации, дети якобы сами хотели ехать вместе, а он решил выполнить их просьбу.

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Публикацию Наумец подписал фразой: «Семейная поездка — это никогда не скучно».

Пользователи социальных сетей резко раскритиковали такие действия, обвинив мужчину в грубом нарушении правил дорожного движения и сознательном риске для жизни детей.

В комментариях, которые активно распространялись под видео, пользователи писали: «Есть у вас запасные дети?», «Это насколько надо чихать на безопасность детей и собственную…», «Лишите родительских прав».

После волны критики многодетный отец, как отмечается, закрыл свой аккаунт в соцсети Threads для посторонних пользователей. Сейчас опубликованное видео недоступно для просмотра.

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Инцидент вызвал дискуссию в Сети об ответственности родителей за безопасность детей во время поездок в транспорте и соблюдении правил дорожного движения.

Напомним, в минувшие выходные на дорогах Ивано-Франковской области произошли две аварии с участием несовершеннолетних мотоциклистов. Один подросток погиб, еще двое получили травмы и попали в больницу.

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