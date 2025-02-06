На Житомирщине похоронили 21-летнего взрывателя ТЦК в Ровно: что говорят родственники

Родственники погибшего утверждают, что у парня не было мотивов для убийства военных ТЦК или конфликтов с военкоматом.

В Житомирской области похоронили 21-летнего парня, который, по данным правоохранителей, принес взрывчатку в ТЦК и сам погиб.

Что побудило парня к такому шагу и рассказали родные погибшего, передает "Суспільне Житомир".

"Он умер в Ровенской областной больнице в тот же день (1 февраля – ред.) в результате травматического шока и ампутации нижних конечностей, что привело к повреждению сосудов и потере крови", – рассказал отчим погибшего.

Родственники погибшего говорят, что у парня не было мотивов для убийства военных ТЦК. Конфликтов с военкоматом или полицией у него не было. У погибшего была девушка, в последнее время он проживал в Чернигове.

"Ребенок просто жил своей жизнью... Почему так случилось? Возможно, искал какие-то возможности для подработки. В последнее время он не работал, искал подработку, проживал в Чернигове. Сейчас очень много всевозможных интернет ресурсов, на которых можно общаться с кем угодно. Ребенок был настолько добрым и искренним. Это просто не укладывается в голове, как таковое вообще могло быть", – говорит отчим.

Спикер управления СБУ в Ровенской области Анна Свинцицкая-Савчук сообщила, что статуса подозреваемого у погибшего в этом деле нет и не будет, потому что он погиб.

"Его завербовал представитель российских спецслужб, который предложил молодому человеку деньги за выполненную задачу. По его указанию, мужчина прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством, которое было замаскировано в туристическом рюкзаке. Взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, к которому имели удаленный доступ спецслужбы РФ", – говорит спикер СБУ.

По версии следствия, взрывчатка сработала как раз тогда, когда парень заходил в помещение ТЦК. Российские спецслужбы наблюдали это через камеру телефона и активизировали устройство.

На похороны 21-летнего парня пришли родственники и односельчане.

Похороны погибшего взрывателя. Скриншот из сюжета "Суспільне Житомир"

Напомним, 1 февраля в помещении Ровенского ТЦК раздался взрыв. Сообщалось, что в результате взрыва погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

На следующий день схожий инцидент произошел возле здания ТЦК в Павлограде на Днепропетровщине.

5 февраля взрыв прогремел возле здания ТЦК в Каменце-Подольском. Сообщалось о четырех раненых и одном погибшем.

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