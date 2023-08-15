На Житомирщине председатель ВЛК организовала бизнес на мобилизации: как все работало и сколько стоило

По данным источников ТСН.ua, глава комиссии ВЛК является матерью областного прокурора.
В Житомирской области задержали главу военно-врачебной комиссии, которая организовала бизнес на мобилизации. Женщина вместе с сообщниками из уклонистов делала "тяжелобольных", что позволяло им выезжать за границу.
Об этом сообщили в СБУ.
По данным следствия, председатель ВЛК, работники областного военкомата, адвокат и врач продавали уклонистам справки о "тяжелых болезнях". Такая услуга обошлась до 5 тысяч долларов. Таким образом, мужчины избегали мобилизации и имели право выезда за границу.
"По данным следствия, между фигурантами было четкое распределение преступных "обязанностей". Так, например, адвокат подбирал потенциальных «клиентов», глава ВЛК и чиновник медзаведения фальсифицировали медицинские справки, а работники облвоенкомата "сопровождали" их в своем ведомстве", — сообщили в СБУ.
Правоохранители задержали председателя военно-врачебной комиссии, адвоката и должностное лицо медучреждения во время передачи взятки от уклониста. Во время обысков у фигурантов было обнаружено 35 тысяч долларов и доказательства их преступной деятельности.
Задержанным сообщено о подозрении по двум статьям УКУ:
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
По данным источников ТСН.ua, глава комиссии ВЛК является матерью областного прокурора.
Напомним, Зеленский недоволен некачественной работой ВЛК и анонсировал изменения.
Читайте также:
- Один делал вид 15-летнего подростка, а другой — опекуна: на границе разоблачили двух уклонистов
- Ракетный удар по Смиле на Черкасщине: что обстреляли оккупанты и сколько времени город будет без воды (фото)
- Депутаты хотят легализовать порнографию в Украине: детали громкого законопроекта