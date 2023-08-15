На Житомирщине председатель ВЛК организовала бизнес на мобилизации: как все работало и сколько стоило

В Житомирской области задержали главу военно-врачебной комиссии, которая организовала бизнес на мобилизации. Женщина вместе с сообщниками из уклонистов делала "тяжелобольных", что позволяло им выезжать за границу.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, председатель ВЛК, работники областного военкомата, адвокат и врач продавали уклонистам справки о "тяжелых болезнях". Такая услуга обошлась до 5 тысяч долларов. Таким образом, мужчины избегали мобилизации и имели право выезда за границу.

Обыски у подозреваемых / Фото: СБУ

"По данным следствия, между фигурантами было четкое распределение преступных "обязанностей". Так, например, адвокат подбирал потенциальных «клиентов», глава ВЛК и чиновник медзаведения фальсифицировали медицинские справки, а работники облвоенкомата "сопровождали" их в своем ведомстве", — сообщили в СБУ.

Обыски у фигурантов дела / Фото: СБУ

Правоохранители задержали председателя военно-врачебной комиссии, адвоката и должностное лицо медучреждения во время передачи взятки от уклониста. Во время обысков у фигурантов было обнаружено 35 тысяч долларов и доказательства их преступной деятельности.

Задержанным сообщено о подозрении по двум статьям УКУ:

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Обыски у главы ВЛК Житомирской области / Фото: СБУ

По данным источников ТСН.ua, глава комиссии ВЛК является матерью областного прокурора.

Задержание председателя ВЛК / Фото: СБУ

Напомним, Зеленский недоволен некачественной работой ВЛК и анонсировал изменения.

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