На Житомирщине проведут аудит блокпостов на дорогах: оставят только согласованные с военными

На Житомирщине проведут аудит блокпостов на дорогах: оставят только согласованные с военными

В области хотят облегчить передвижение транспорта.

Житомирская областная военная администрация призывает провести аудит работы блокпостов в каждой общине, а затем некоторые забрать.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской военной администрации.

Решение согласовал Совет обороны Житомирской области. Отмечается, что таким образом хотят облегчить передвижение транспорта и аквизировать работу экономики. В частности, таким образом хотят облегчить логистику товаров, а также временно перемещенных граждан к местам жительства, если это позволяет ситуация с безопасностью.

"Максимально убрать препятствия на дорогах общего и местного значения. Осуществление контроля транспорта следует проводить только на блокпостах, определенных военным командованием или руководством правоохранительных органов. Другие блокпосты на дорогах области необходимо убрать или перевести в режим наблюдения без функции проверки и контроля транспортных средств", – говорится в сообщении ОГА.

Как сообщалось, Вооруженные силы полностью освободили от российских оккупационных войск Житомирскую область : наибольшие разрушения от обстрелов врага получили деревни на севере региона в Народицкой общине. В частности, оккупированное россиянами село Грезля. Российские оккупанты, убегая из сел, уничтожили авиаударом и взорвали два моста в Народицкой общине.

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