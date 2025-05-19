На Житомирщине работник морга обворовывал тела погибших воинов: как его наказали

Тела погибших вблизи морга / Фото иллюстративное / © Associated Press

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Работника морга на Житомирщине, похитившего кольцо с тела погибшего военнослужащего, приговорили к 5 годам заключения.

Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

В январе 2025 года медицинский брат, готовя тело погибшего военнослужащего из Коростенского района к передаче семье для захоронения, снял с его руки золотое обручальное кольцо. В тот же день он сдал украшение в местный ломбард, получив за него 3900 гривен.

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Отсутствие обручального кольца заметила жена погибшего уже после проведения похорон, после чего обратилась в полицию. В ходе досудебного расследования установлены еще два случая аналогичных преступных действий со стороны медбрата.

«Прокурор… поддержал публичное обвинение по делу против 49-летнего работника местного филиала бюро судебно-медицинской экспертизы, который признан виновным в совершении тяжких преступлений — в поругании над телами умерших, в том числе погибшего военнослужащего, совершенном из корыстных мотивов (ч. 3 ст. 297 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Суд признал мародера виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу, поскольку длится срок на его апелляционное обжалование.

Напомним, что подобный случай также зафиксирован в Днепре. В моргах мужчины воровали мобильные телефоны погибших военных и через онлайн-банкинг списывали деньги. Среди пяти фигурантов — работник морга, айтишник и криминальный авторитет.

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