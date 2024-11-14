На Житомирщине разоблачили экс-налоговика, который получал зарплату, изображая из себя военного

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области. Он в течение двух лет незаконно получал среднемесячную зарплату, притворяясь защитником.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
В июне 2022 года налоговик заключил контракт с добровольческим формированием Днепровского городского территориального общества, но так и не явился на службу. Этот факт позволил ему остаться дома, не выполняя служебные обязанности, и при этом получить зарплату в размере 700 тысяч гривен.
В настоящее время чиновник уволен с должности, а ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем обмана в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения и возмещении государству нанесенного ущерба.
Досудебное расследование продолжается. Также будут оценены действия должностных лиц ГУ ГНС, которые не проверили, действительно ли подозреваемый проходил службу в добровольческом формировании.
Напомним, ГБР разоблачило схему избегания мобилизации в Донецком суде.
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