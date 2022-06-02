На Житомирщине руководитель отделения банка присвоил более 750 тыс. грн пожилых клиентов

В Житомирской области разоблачили руководителя отделения одного из банков, присвоившего средства пожилых клиентов.

Правоохранители провели обыски у главы отделения одного из банков. Ведь 32-летний житель Коростенского района может быть причастен к завладению не менее 750 тысяч гривен пожилых клиентов.

Об этом 1 июня сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

Следствие установило, что мужчина, пользуясь служебным положением, осуществлял несанкционированное вмешательство в учетные записи клиентов в банковской системе и снимал их счета. Чтобы схема была успешной, мужчина выбирал преимущественно пожилых людей и использовал отсутствие у них необходимых знаний в работе с мобильными приложениями банка.

Пока известно о трех пострадавших от его действий в возрасте от 60 до 80 лет. Со счетов пенсионеров было снято в общей сложности 750 тысяч гривен.

"1 июня во время проведения следственных действий по местам временного пребывания мужчина полицейские изъяли банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты и другие возможные показания противоправной деятельности. Впоследствии будут назначены соответствующие экспертные исследования", — говорится в сообщении полиции.

Досудебное расследование проводится по признакам правонарушений несколько статей "кража", "незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления, "угон, присвоение, вымогание документов, штампов, печатей, завладение ими путём мошенничества или злоупотребления служебным положением, "несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей". Санкции статей предусматривают ответственность посредством лишения свободы сроком до шести лет.

Как сообщалось, похитил сумку со сбережениями: в Хмельницкой области гастролер обворовал семью переселенцев. Следователи Шепетовского райуправления полиции направили в суд обвинительный акт в отношении вора-гастролера. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

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