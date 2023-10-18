На Житомирщине сгорел памятник культуры возле дворца Терещенко: фото, видео

Общественная деятельница Елена Терещенко заявила об умышленном поджоге и указала на вероятных виновников.

В ночь на 18 октября в поселке Червоное в Житомирской области в результате пожара полностью выгорел памятник архитектуры 19 века на территории Дворца Терещенко, который при советской власти выполняла функции "дома культуры".

Об этом сообщила общественная деятельница Елена Терещенко, супруга бывшего мэра Глухова Мишеля Терещенко — украинско-французского бизнесмена и потомка рода знаменитых украинских промышленников и меценатов.

Почему есть подозрение о поджоге

Елена Терещенко считает, что пожар не случайно произошел после принятия Хозяйственным судом Житомирской области решения о возвращении "противоправно захваченного Дворца Терещенко в государственную собственность". Ранее в этих исторических постройках хозяйничали священники Московского патриархата.

Здание возле дворца Терещенко к пожару / Фото: Facebook-страница Червоное Туристическое

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“Московские попы не могут смириться с потерей украденного им Дворца Терещенко и подали апелляцию в надежде на свои мощные связи. А это так… всего-навсего “маленькое предупреждение”, что может произойти также и с самим Дворцом”, — выразила свое мнение общественный деятель.

Елена Терещенко требует у правоохранительных органов оперативного и всестороннего расследования этого поджога, а также принятия мер по охране самого Дворца Терещенко и всех его сооружений, имеющих охранный статус.

Фонтан "Три грации" возле горящего здания / Фото: Facebook-страница Червоное Туристическое

"Невероятно больно и за известный фонтан "Три грации", который был перемещен от центрального входа Дворца Терещенко к данному зданию, надеемся, что его можно будет восстановить", — написала она.

Что сообщили пожарные

В управлении ГСЧС Житомирской области сообщили, что во вторник, 17 октября, в 20:45 по линии "101" поступило сообщение о пожаре в здании бывшего клуба в пгт Червоное Бердичевского района.

Огонь полностью охватил двухэтажное здание возле дворца Терещенко / Фото: Facebook-страница Червоное Туристическое

"На момент прибытия спасателей ГСЧС к месту происшествия выяснилось, что огнем полностью охвачена кровля двухэтажного полуразрушенного недействующего здания бывшего дома культуры", — сообщили спасатели, уточнив, что на тушение пожара от ГСЧС были привлечены 4 единицы техники и 15 человек личного состава, а также для подвоза воды – трактор от сахарного завода.

“В 22:35 пожар локализован, в 00:40 — ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. Огнем уничтожена кровля и повреждено здание. Причина пожара устанавливается. К памятникам культурного наследия здание не относится”, — говорится в сообщении.

На Житомирщине сгорел памятник культуры возле дворца Терещенко

Как ранее сообщали СМИ, в конце августа 2023 года суд вернул государству дворец Терещенко, забрав его в УПЦ МП.

Напомним, Верховная Рада в течение этой недели может рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект относительно запрета религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью (РПЦ).

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