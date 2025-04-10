На Житомирщине "Шахед" попал в многоэтажку: есть погибший и раненые

Глава Житомирской ОВА на месте попадания

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Сегодня, 10 апреля, в поселке Озерное в Житомирской области вражеский «Шахед» попал в жилую многоэтажку, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, в результате российской атаки один человек погиб, пока известно о 5 пострадавших, среди них ребенок 2011 года рождения. Пострадавшие находятся в больницах области. Повреждения получили не менее 5 домов.

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«На месте событий работают спасатели, оперативно-следственная группа. На территории громады разворачивается помещение для обогрева и оказания помощи. Жители квартир, которые получили повреждения, получат строительные материалы и необходимую помощь для устранения разрушений», — заверил председатель ОВА.

Как добавляет «Суспільне», под завалами могут быть люди.

Напомним, что сегодня 10 апреля, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Днепру.