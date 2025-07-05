На Житомирщине штамповали "липовые" инвалидности: сколько стоила услуга для уклонистов

В Житомирской области разоблачили схему получения фиктивной инвалидности / © СБУ

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В Коростене в Житомирской области правоохранители разоблачили схему получения фиктивной инвалидности во избежание мобилизации.

Об этом передают управление СБУ в Житомирской области и «Суспільне Житомир».

Правоохранители разоблачили двух дельцов, которые в сговоре с должностными лицами МСЭК продавали уклонистам «липовые» инвалидности.

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«Торговлю инвалидностями» организовали мужчина и женщина пенсионного возраста, которые имели «связи» в сфере здравоохранения региона.

Посредники уверяли «клиентов», что оказывают влияние на положительные решения врачей разного профиля нужных МСЭК относительно инвалидностей, и требовали за это деньги для себя и медиков.

Сколько «стоила» инвалидность»

Фиктивный инвалидный статус «под ключ» стоил в среднем 5 тысяч долларов США — в зависимости от реального состояния здоровья клиента и группы, которую нужно установить.

Как действовала схема

В частности, правоохранители обнаружили, что в прошлом году фигуранты «закрыли вопросы» с установлением ІІІ группы инвалидности 38-летнему мужчине призывного возраста из Коростеня и получили за это 4,5 тысяч долларов.

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При этом никаких объективных медицинских показаний для этого он не имел. Поэтому злоумышленники придумали такой алгоритм:

Сначала «клиент» прошел определенные обследования и «пролечился» стационарно, чтобы попытаться оформить «утрату трудоспособности» через городскую МСЭК по месту жительства.

Получив прогнозируемый отказ, осенью 2024 года уклонист обжаловал это решение — в «нужном» областном МСЭК.

«Клиент» самостоятельно приехал в Житомир, а уже на обследование в медучреждение «театрально» приехал на инвалидной коляске.

Профильный врач «установил диагноз», члены комиссии (эксперты в других медицинских отраслях) приняли совместное решение об установлении ІІІ группы инвалидности.

«В кабинет врача пациент уже отправился на коляске, в который пересел с авто, — рассказала пресс-секретарь Нацполиции Житомирщины.

Как накажут злоумышленников

трем жителям Коростеня — двум посредникам и уклонисту-взяточнику — инкриминируется часть 3 статьи 369 — предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, им грозит до восьми лет заключения;

врачу инкриминируют часть 1 статьи 368 — получение неправомерной выгоды должностным лицом, и часть 1 статьи 366 — служебный подлог. Ему грозит до четырех лет заключения.

Фиктивная инвалидность фигуранта упразднена. В настоящее время идет документирование участия в коррупционной схеме других врачей медицинских учреждений региона, в том числе — должностных лиц МСЭК.

Раньше мы писали, что в Закарпатье ухилянцев спрятали между скотом, чтобы вывезти за границу.

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