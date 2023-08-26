На Житомирщине столкнулись два учебных самолета, погибли трое пилотов: в Воздушных силах сообщили детали

Самолеты столкнулись во время выполнения экипажами боевой задачи.

В Житомирской области 25 августа произошла ужасная авиакатастрофа. При выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что все трое пилотов, к сожалению, погибли.

"Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным Juice. Выражаем соболезнования родным погибших. Это болезненная и непоправимая потеря для всех нас. Также просим осторожно и с пониманием относиться к срокам обнародования чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами", – говорится в сообщении Воздушных сил.

Гибель военных пилотов прокомментировал командующий Воздушных войск генерал-лейтенант Николай Олещук. Он выразил соболезнования семьям погибших героев.

"Ужасная авиакатастрофа на Житомирщине... Невозможно передать, какую боль чувствуешь в такие минуты!.. Родные и близкие, примите мои искренние соболезнования. Пилоты пошли в вечный полет и всегда будут жить в наших сердцах! Держимся!" – отметил Олещук.

ДБР начало расследование

Причины крушения устанавливаются.

Проводятся первоочередные следственные действия, осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз, которые будут проведены в уголовном производстве.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет ДБР.

Напомним, в Донецкой области в бою трагически погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий.

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