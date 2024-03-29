На Житомирщине супруги зарезали знакомого и похоронили возле своего дома

Погибший и хозяева дома вместе распивали алкогольные напитки, а затем разгорелся конфликт.

В Житомирской области полиция разоблачила супругов в убийстве знакомого. Еще 25 марта в полицию поступило сообщение об исчезновении 33-летнего жителя Андрушевской громады.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Мать пропавшего рассказала, что сын собирался к знакомым, которые живут в соседнем селе в Волицкой громаде. Поэтому оперативники райотдела посетили местные жители. Однако хозяев по месту жительства не оказалось. В домовладении полицейские обнаружили следы крови.

"Уже впоследствии на территории домовладения правоохранители обнаружили следы свежей земли. Под слоем почвы — тело мужчины. Судебно-медицинские эксперты констатировали множественные колото-резаные раны. К розыску владельцев домовладения были привлечены полицейские полиции области. Уже на следующий день 28-летний мужчина и его мужчина -летнюю гражданскую жену разыскали в областном центре", — отметили в полиции.

Как выяснили правоохранители, вечером 23 марта погибший и хозяева дома вместе распивали алкогольные напитки. Предварительно между ними возник конфликт, во время которого мужчина и женщина нанесли ножевые ранения гостю. Поняв, что мужчина мертв, они пытались скрыть преступление и зарыли тело на территории двора. Также попытались вымыть следы крови и уничтожить орудие преступления. Потом уехали из дома.

Мужчину и женщину полицейские задержали. Следователи сообщили супругам о подозрениях в совершении умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

За совершение умышленного убийства, по предварительному сговору группой лиц, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, на Закарпатье 20-летний парень зарубил топором мужчину, к которому пришел в гости.

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