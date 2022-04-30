На Житомирщине травмировалась годовалая девочка: играла с пылом ручной гранаты

В Радомышльской общине Житомирской области годовалая девочка получила телесные повреждения: играла с пылом ручной гранаты, которую родственник принес с поля.

Девочка получила ссадины по всему телу. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Ее жизни ничего не угрожает, говорят медики.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Трудоохранители выяснили, что это был пыл к гранате типа УЗРГМ. Именно он сдетонировал, а потому травмировал ребенка.

Тем временем в Малинской общине на подворье 53-летнего мужчины правоохранители обнаружили и изъяли десяток предметов, которые внешне похожи на пороховые заряды миномета. Все обстоятельства документировали работники следственно-оперативной группы местного отделения полиции.

Кроме того, в Житомире военнослужащие Национальной гвардии, патрулируя улицы, обнаружили на одной из них корпус гранаты Ф-1 и отдельно пыл. На месте происшествия работали специалисты взрывотехнической службы.

Все опасные предметы изъяты и ориентированы на экспертные исследования. Их происхождение выясняются в рамках уголовных производств "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины".

Как сообщалось, в Криворожском районе Днепропетровской области по глупости погиб 59-летний мужчина. Он пытался перевезти снаряд Торнадо-С на мопеде, когда тот сдетонировал. К слову, это уже пятый случай в области, когда люди взрываются, взяв в руки кассетные боеприпасы.

Читайте также: