На Житомирщине учитель зарезал бывшего ученика: жуткие подробности

В Житомирской области в селе Луковец произошла резня — мужчины решили выяснить отношения.

Об этом сообщили в полиции региона.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что неподалеку от магазина двое парней получили ножевые ранения от незнакомца.

"Двое парней приехали к своему бывшему учителю, чтобы выяснить отношения. Один из них обвинил мужчину, что тот ухаживал за его девушкой. Впоследствии конфликт перерос в драку. 23-летний мужчина достал нож и начал наносить удары оппонентам. Для 17-летнего жителя пгт. Хорошево ранение стало смертельным. За жизнь его сверстника борются медики", - уточнили правоохранители.

Оперативники разыскали подозреваемого по месту жительства и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи отделения полиции № 4 Житомирского райуправления по согласованию с процессуальным прокурором сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и покушении на убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины).

За совершение тяжких преступлений мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в Канаде двое мужчин устроили резню, 10 погибших и 15 раненых.

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