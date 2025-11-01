- Дата публикации
На Житомирщине в доме заживо сгорели две женщины
Трагедия произошла в селе Каменка. На месте пожара спасатели обнаружили тела женщин.
В селе Каменка Коростенского района Житомирской области произошел пожар в частном доме. Известно о погибших и пострадавших.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
«Пламя полностью охватило деревянный дом и перебросилось на хозяйственные постройки. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух погибших женщин в возрасте 66 и 49 лет», — говорится в сообщении.
Также известно, что женщина отравилась угарным газом, а мужчина получил рваные раны предплечья — обоих госпитализировали.
Пожар был потушен около 07:45 утра. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа дымохода.
