ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

На Житомирщине в доме заживо сгорели две женщины

Трагедия произошла в селе Каменка. На месте пожара спасатели обнаружили тела женщин.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте пожара

На месте пожара

В селе Каменка Коростенского района Житомирской области произошел пожар в частном доме. Известно о погибших и пострадавших.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

«Пламя полностью охватило деревянный дом и перебросилось на хозяйственные постройки. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух погибших женщин в возрасте 66 и 49 лет», — говорится в сообщении.

Также известно, что женщина отравилась угарным газом, а мужчина получил рваные раны предплечья — обоих госпитализировали.

Пожар был потушен около 07:45 утра. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа дымохода.

Напомним, под Киевом произошел взрыв у помойки. В результате инцидента есть пострадавшие, а 57-летняя местная жительница погибла на месте.

Дата публикации
Количество просмотров
117
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie