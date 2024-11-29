На Житомирщине в доме заживо сгорели три человека

В райцентре Житомирской области при ликвидации пожара в частном жилом доме обнаружили тела трех человек.

Об этом сообщили в ГСЧС в Житомирской области.

"По указанным координатам было направлено два отделения спасателей. По прибытию было установлено, что огонь полностью охватил дом. В 23:53 пожар ликвидирован на площади 60 метров квадратных. Во время тушения и проведения работ по разбору конструкций огнеборцы обнаружили тела трех человек", — говорится в сообщении.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Житомирской области 4 человека погибли из-за отравления угарным газом.

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