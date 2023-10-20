На Житомирщине в маршрутке мужчина агитировал, что "Украину нужно присоединить к РФ": как все закончилось

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся.
В Коростене Житомирской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили пенсионера, который в маршрутке агитировал о том, что "Украину нужно присоединить к России".
Об этом говорится в приговоре Коростенского горрайонного суда Житомирской области.
По данным следствия, в апреле 2023 года мужчина в Коростене маршрутке начал агитировать за оккупацию Украины. Он заявлял, что:
- "Украину нужно присоединить к РФ любой ценой, чтобы здесь они навели порядок";
- "РФ дает для людей все блага, а в Украине – что делать и нужно присоединяться к РФ";
- "Территория оккупированной Украины, которая находится под якобы властями России, находится под надежной защитой, в дальнейшем новое назначенное руководство принесет мир и порядок".
Тогда на место происшествия вызвали полицию. На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он заключил соглашение со следствием.
Суд признал его виновным по ст. 436-2 ч.1 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Суд заменил этот приговор на 1 год испытательного.
Напомним, СБУ разоблачила коллаборантку, которая помогала оккупантам во время оккупации Херсонщины.
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