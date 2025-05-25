На Житомирщине в результате атаки РФ погибли трое детей из одной семьи (фото)

Погибшие дети

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В результате сегодняшнего массированного удара РФ по Житомирской области погибли трое детей из одной семьи.

Об этом в соцсетях сообщил лицей №1 имени Густава Олизара, где обучались дети.

Погиб одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав.

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У Романа через считанные дни должен быть выпускной.

«Ученики нашего лицея — одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав — больше не придут в свои классы, не сядут за парты, не улыбнутся друзьям. У Ромы через считанные дни должен был быть выпускной день, которого он ждал с надеждой и мечтами. А у его младших брата и сестры впереди было еще столько первых звонков, экскурсий, праздников, открытий, счастливых моментов детства… Но это оборвала война», — говорится в сообщении.

Родители погибших детей госпитализированы, их мама находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска снова нанесли массированный удар по Украине дронами и ракетами В результате атаки погибли 12 человек, более 60 получили ранения.

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ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях удара.