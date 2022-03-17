На Житомирщине в результате авиационного удара уничтожена часть жилого дома (фото)

На Житомирщине в результате авиационного удара уничтожена часть жилого дома (фото)

Для проведения поисково-спасательных работ привлечены 6 человек личного состава.

В селе Ризня в Житомирской области 17 марта в результате авиационного удара уничтожено хозяйственное здание и часть жилого дома.

В доме находился мужчина, он не пострадал.

"Также удар пришелся в землю неподалеку от частного двора, что повлекло загорание сухой травы на площади 1 га. Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечены 6 человек личного состава и 1 единица техники 13 ДПРЧ. Погибших и травмированных нет", — говорится в сообщении.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

Напомним, в Житомирской области полиция изъяла у водителя незаконные боеприпасы.