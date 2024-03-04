На Житомирщине выпал из окна и разбился насмерть 5-летний мальчик

В Житомирской области из окна 9-го этажа выпал 5-летний мальчик, который умер на месте.

Об этом сообщила полиция региона.

Правоохранители предварительно выяснили, что мальчик недолго находился в квартире сам и по собственной неосторожности выпал из окна 9-го этажа, которое было открыто.

В результате падения ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи райотдела устанавливают все обстоятельства происшествия. По этому факту возбуждено уголовное производство.

Ранее стало известно, что в Одесской области скончались двое детей. Больше об этом читайте в новости.

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