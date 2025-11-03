На Житомирщине заметили двух краснокнижных животных (фото)

Зубры / © Государственная экологическая инспекция Украины

Двое зубров, занесенных в Красную книгу Украины, были замечены в селе Красные Хатки на Житомирщине. Животные проходили неподалеку жилых домов, что стало редким зрелищем для местных жителей.

Об этом рассказал начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский на своей странице в Facebook.

По его словам, 1 ноября поступило сообщение о появлении двух зубров, занесенных в Красную книгу Украины, в селе Красные Хатки Романовской общины на Житомирщине. Местные жители заметили, что животные свободно передвигались по селу, подходили ко дворам и даже паслись на приусадебных участках. Информация быстро разошлась по соцсетям, вызвав беспокойство относительно безопасности людей и возможного браконьерства.

На место происшествия оперативно выехали работники ГЭИ Полесского округа вместе с лесной охраной Барановского надлесничества. Когда специалисты прибыли, зубров уже не было на первоначальном месте, однако поиски завершились успехом — животных обнаружили недалеко от села. Наблюдения показали, что они не боятся людей или домашних животных, что свидетельствует о предварительном контакте с человеком.

чтобы гарантировать безопасность, приняли решение временно переселить зубров на местную ферму, пока не выяснят владельца или дальнейший план содержания. Процесс оказался сложным, поскольку животные не поддавались обычным методам контроля, и даже пришлось использовать помощь местной коровы, чтобы заманить их на ферму.

На следующий день нашли оптимальное решение: перевезти зубров в специальный вольер Барановского надлесничества в Явенском лесничестве. В течение 27 километров передвижения местные жители выходили на улицы, чтобы увидеть этих величественных животных. В конце дня переселение завершилось успешно — зубры зашли в вольер, где их ждало сено, зерно и вода.

Сейчас животные находятся в безопасной среде на территории площадью 56 гектаров под наблюдением лесоводов. Они чувствуют себя спокойно и привыкают к новому месту, которое напоминает их естественную среду. Факт обнаружения зубров будет передан в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, а в дальнейшем будут решать, будут ли оставлять их в Барановском надлесничестве или передадут в специализированное хозяйство для разведения.

