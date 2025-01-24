На Житомирщине женщина издевалась над своим ребенком: что ей грозит

Сейчас 10-летний мальчик находится в медицинском учреждении, где с ним работают психологи.

Полицейские Житомирщины сообщили о подозрении женщине, которая издевалась над своим ребенком. Обвинительный акт направлен в суд. За совершенное местной жительнице грозит до одного года исправительных работ.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

"В селе Копищи Олевской общины 52-летняя мать издевалась над 10-летним сыном. Полицейские установили, что 5 сентября 2024 года между женщиной и ее сыном возник спор. Когда матери не хватило слов, чтобы доказать свое мнение, она начала избивать мальчика. Она толкнула. его на кровать и несколько раз ударила по разным частям тела. После чего взяла кожаный пояс и начала подавлять ребенка", — рассказали в полиции.

Что с мальчиком

К счастью, мальчик не испытал тяжелых последствий для здоровья.

Сцену насилия зафиксировал на видео соседский парнишка, который в тот момент гостил у товарища.

Пока мальчик находится в медицинском учреждении, где с ним работают психологи.

Что угрожает женщине

22 января правоохранители объявили 52-летней женщине о подозрении за умышленное нанесение ударов, побоев или совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль и не нанесшие телесных повреждений (ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы сроком до двухсот часов, или исправительные работы сроком до одного года.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Процессуальное руководство по делу осуществляет Олевский отдел Коростенской окружной прокуратуры.

Напомним, в Белой Церкви под Киевом старшеклассники устроили издевательство над 12-летней девочкой. Сеть гудит от возмущения, ведь подростки демонстрировали невероятную жестокость по отношению к девочке – били ногами, брызгали газом, насмехались над несчастной и все это снимали на видео.

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