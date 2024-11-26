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На Житомирщине женщина убила мужчину из-за "невкусного борща"

На Житомирщине женщина убила мужчину из-за "невкусного борща"

Женщина заявила, что избила мужчину из-за замечаний о "невкусном борще" / Фото: Фото из открытых источников

На суде женщина вину признала и раскаялась.

В Житомирской области к 7 годам лишения свободы приговорили женщину, убившую своего сожителя. По словам нападающей, мужчина заявил, что "она приготовила невкусный борщ", что спровоцировало ее на агрессию.

Об этом говорится в приговоре Красноармейского районного суда Житомирской области (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, трагедия произошла в июне 2024 года. Женщина два дня подряд избивала своего сожителя. Это все прекратилось, когда в дом обидчицы и ее жертвы пришла односельчанка. Женщина обо всем рассказала старосте села, а она вызвала полицию и медиков. Пострадавшего госпитализировали, однако мужчина скончался в больнице.

На суде подозреваемая вину признала. Она рассказала, что конфликт начался с того, что ее сожителю "не понравился сваренный ею борщ ".

«В ходе этого конфликта она оторвала от шкафа часть деревянной доски и нанесла ею ряд ударов по голове и туловищу потерпевшего. От первых ударов по голове потерпевший упал на кровать, где она продолжала его бить, а потерпевший только просил чтобы она не била его. Это событие произошло вечером. На следующий день, когда она наносила удары руками по лицу потерпевшему, потому что он оскорбил ее. Тогда в дом зашла односельчанка, которая прекратила ее действия и позвала старосту села, а последняя вызвала скорую помощь и полицию. Она также пыталась сжечь вещи, которые были в крови, чтобы скрыть следы преступления, но вещи не сгорели, так как были мокрые», - говорится в материалах суда. 

Дочь убитого мужчины заявила, что у ее отца был сложный характер. О конфликтах в его семье она ничего не знала. Также женщина не настаивала на суровом наказании для подозреваемой.

Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по части 2 ст.121 УК Украины. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы.

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, в Полтаве мужчина убил жену из-за вареников.

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