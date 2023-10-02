"На зло жене", "мы – братские народы": предатель с Ровенщины навел ракеты РФ на родной город

За сотрудничество с врагом и госпредательством мужчина получил 12 лет лишения свободы и теперь просит РФ забрать его на обмен. Правда, говорить по-русски он не умеет.

Украинский журналист и блогер Владимир Золкин, обычно берущий интервью у пленных оккупантов, "сменил специализацию" и пообщался с предателем, корректировавшим ракетный удар по городу Сарны на Ровенщине.

Видео опубликовано в youtube-канале Владимира Золкина.

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29-летний предатель Александр Шкатов – житель Сарны, по которому и наводил российские ракеты. До войны работал экспедитором на хлебозаводе. У него есть семилетний ребенок.

За наводничество и госпредательство мужчина получил 12 лет лишения свободы, один из которых он уже провел в тюрьме. Шкатов пошел на интервью, чтобы попросить окупантов забрать его на обмен.

Заметим, что на интервью Шкатов отказался говорить по-русски, потому что, мол, плохо его знает. В то же время, судя по его ответам, украинский изменник знает тоже не очень хорошо.

"Сдал" цель врагу на зло жене

Коллаборант признался, что "сдал" врагу координаты воинской части города Сарны, по которой потом прилетела российская ракета

"Я позвонил своей жене и сказал, что это я навел. Я в это время с женой разводился, и когда упала ракета по воинской части в Сарнах я позвонил и сказал, что это по моей наводке. Я так получается, что хвастался. Я тогда назло хотел сделать жене. Я был на взводе", — говорит Шкатов.

"Негативно настроенный к государству Украина"

Однако проблемы в семье – не единственная причина госизмены. Коллаборант рассказал, что негативно настроен к украинским властям и имеет пророссийские настроения. Также ему не нравятся цена на газ и электричество в Украине, "отсутствие стабильности" и проевропейский курс нашего государства.

"Ведь украинцы ближе к россиянам. Это в настоящее время мы воюем с ними, а до того мы были вместе сколько лет? Если так брать, то мы же создали Россию при Владимире Великом. Украина — это Русь, Иван Грозный — Рюрикович. Мы — братские народы. У меня там есть родные — братья, сестры. Я там (в России. — Ред.) был, мне там нравится. Почему я должен...", — говорит коллаборант.

"Я стал за коммунистов, социалистов, мне больше их идеология (нравится. – Ред.), а не капитализма. Россия хочет защитить свой народ от европейского", – продолжил он.

Летом 2021 года Шматов установил контакт с лицом, являющимся представителем партии Жириновского "ЛДПР".

"Мне предъявили, что я переписывался с партией Мураева, но это оказалась партия Жириновского. Я сдал им координаты воинской части, по которой упала ракета. Я сообщил, где находится военная часть", – отмечает предатель из Ровенщины.

Как отреагировали родные

По словам предателя, проживающие в Украине родные к его позиции относятся негативно.

"Папа здесь (в Украине. – Ред.). Братья, сестры, кумовья. Отрицательно отнеслись. Я один (с такими взглядами. – Ред.)", – говорит наводчик вражеских ракет.