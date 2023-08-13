На Змеином установили пограничный знак Украины – эксклюзивные кадры от ГПСУ

На острове Змеиный в Черном море восстановлен пограничный знак Украины.
Военнослужащие Госпогранслужбы при поддержке ГУР 12 августа установили пограничный знак на острове Змеиный в Черном море. Предыдущий пограничный знак уничтожили российские оккупанты.
Пограничники показали эксклюзивные кадры установки нового знака.
"Вчера военнослужащие Измаильского отряда при поддержке бойцов ГУР МО высадились на острове Змеиный и установили на нем новый пограничный знак. Предыдущий уничтожили захватчики во время оккупации острова", — рассказали в ГНСУ.
Пограничники подчеркнули, что следующий знак будет установлен в освобожденном Крыму.
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, как происходило освобождение острова Змеиный от оккупантов в июне 2022 года.
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