Набирают полные руки: в Сети показали, как в Житомире пенсионеры разбирают социальный хлеб (видео)

Пенсионеры атакуют стеллажи с социальным хлебом, с утра занимая очереди.
В Житомире пенсионеры через минуту разметают со стеллажей "социальный" хлеб, который стоит гораздо дешевле, чем обычный.
В Сети выложили видео, на котором видно, как дешевый хлеб "разлетается" через несколько минут.
"Зашел в магазин и обомлел: пенсионеры хватают социальный хлеб и берут так много, потому что нечего есть", — написал автор видео.
По его словам, хлеб даже не успевают выставить на полки. Пенсионеры, которые с самого утра выстраиваются в очередь по хлеб, забирают его со стеллажей.
На кадрах видно, как толпа пенсионеров окружила стеллаж с социальным хлебом и разбирает его буквально в течении минуты. Присутствующие хватают по несколько буханок.
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