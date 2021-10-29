Набирают полные руки: в Сети показали, как в Житомире пенсионеры разбирают социальный хлеб (видео)

Набирают полные руки: в Сети показали, как в Житомире пенсионеры разбирают социальный хлеб (видео)

Пенсионеры атакуют стеллажи с социальным хлебом, с утра занимая очереди.

В Житомире пенсионеры через минуту разметают со стеллажей "социальный" хлеб, который стоит гораздо дешевле, чем обычный.

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В Сети выложили видео, на котором видно, как дешевый хлеб "разлетается" через несколько минут.

"Зашел в магазин и обомлел: пенсионеры хватают социальный хлеб и берут так много, потому что нечего есть", — написал автор видео.

По его словам, хлеб даже не успевают выставить на полки. Пенсионеры, которые с самого утра выстраиваются в очередь по хлеб, забирают его со стеллажей.

На кадрах видно, как толпа пенсионеров окружила стеллаж с социальным хлебом и разбирает его буквально в течении минуты. Присутствующие хватают по несколько буханок.

Напомним, что в Кривом Роге один из супермаркетов города выбросил в мусорку просроченный товар. Продукты в мусорном баке увидели люди и принялись выбирать для дальнейшего потребления.

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