"Наблюдаем за прорывом второй линии обороны": Коваленко о ситуации на южном фронте

Сейчас мы наблюдаем процесс прорыва уже второй линии обороны. Речь идет о непосредственно первом ее рубеже между Новопрокоповкой и Вербовым.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН.ua сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Вскоре ВСУ могут начать движение в направлении Токмака.

Дело в том, что Роботине уже уволено, оно находится на границе между первой и второй линией обороны. ВСУ вбивают клин, приближаются к Тростниковому. В общем, все это свидетельствует о том, что темпы продвижения Сил обороны Украины ускоряются.

"У россиян пока нет возможности как-то сковывать наше продвижение. Хотя они сейчас заняты очень интересным процессом: они пытаются не столько по фронту наступления Сил обороны Украины концентрировать свои силы и средства, сколько по флангам. Они пытаются сковывать наши действия по флангам", – отметил Коваленко.

Речь идет о Новопрокопке, Сладкой Балке, Ильченкове, Вербовом и Очеретоватом. Нас пытаются закрыть именно в нашем клине.

"Но им ли это удастся, есть у меня сомнения. Итак, не исключаю, что уже в сентябре мы выйдем на 0408 (автомобильный путь Т 0408 – ред.) за основными селами-препятствиями и направим основное наше движение уже на Токмак", – подытожил военно-политический обозреватель.

Ранее об успехе наших войск на южном фронте сообщал Генштаб. В частности, Силы обороны продвинулись в направлении Новопрокопки Запорожской области.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "КОВАЛЕНКО: Прорыв второй линии обороны. Уничтожение Ил-76. Роль БПЛА на войне"

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