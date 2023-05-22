"Наблюдаем за ситуацией в БНР": украинские компании запустили флешмоб по поводу событий в Белгородской области

Кое-кто "готовится налаживать качественный интернет в БНР".
На фоне операции добровольцев легиона "Свобода России" на территории Белгородской области РФ украинские компании запустили флешмоб по созданию мемов о БНР.
Мемы разлетаются по Сети и украинским телеграмм-каналам.
Так, интернет-магазины БНР предлагают настроить украинскую версию сайта.
Сеть "Ланет" "готовится отлаживать качественный интернет в БНР". А компания "Галичина" "наблюдает за ситуацией".
К созданию мем по ситуации в БНР прибег и известный шеф-повар Евгений Клопотенко.
Он обнародовал сообщение о поиске помещения в аренду в Белгородской области.
Напомним, 22 мая российские телеграмм-каналы предоставляют информацию о якобы "прорыве украинских диверсантов" на территорию Белгородской области РФ. Добровольцы легиона "Свобода России" подтвердили, что пересекли украинско-российскую границу.
Тем временем украинцы создают мему, что "СВО" продолжается по плану и паники нет.
Добавим, что добровольцы легиона "Свобода России" обнародовали видеообращение к россиянам с призывом к борьбе за свободную от главы Владимира Путина РФ.
Известно, что в Белгородской области с утра 22 мая было слышно немало взрывов.
Читайте также:
- РФ срочно вывозит ядерные боеприпасы из Белгородщины – ГУР
- В Белгородской области Кремль вводит режим "КТО"
- Российские добровольцы прокомментировали ситуацию в Белгородской области и озвучили свою цель