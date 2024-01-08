Наблюдается активность вражеской авиации: по Украине распространяется воздушная тревога

Украинские военные предупредили об активности враждебных Су-35/Су-34 на севере.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

"Угроза применения авиационного ракетного вооружения", — говорится в сообщении.

Украиной начинает распространяться воздушная тревога! В укрытие!

Всего в воздухе находятся 13 вражеских самолетов Ту.

По состоянию на 05:50 мониторинговыми каналами зафиксировано вхождение 3-х бортов Ту-95 в Каспийский регион РФ.

Количество вражеских бортов велико, ракеты могут запускаться в несколько волн.

В случае наличия фактической угрозы в вашей области будет объявлена воздушная тревога.

Направляйтесь в укрытие, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Массированные ракетные обстрелы – это серьезная угроза.

Обновлено в 06:17

Тревога объявлена в Киеве и области, а также в Винницкой, Черкасской, Житомирской областях.

Напомним, что ранее сообщалось, что мониторинговые каналы зафиксировали взлет вражеских Ту-95.

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