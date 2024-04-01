Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении – ПС ВСУ

Наблюдается активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Заметим, что в настоящее время воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в автономной республике Крым.

Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.

Также читайте Украинские военные отметили угрозу применения баллистического вооружения

Напомним, что ранее украинские военные сообщили о плохом месяце для Черноморского флота России.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.