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Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении – ПС ВСУ

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении – ПС ВСУ

Позаботьтесь о безопасности ваших близких / Фото: Getty Images

Украинские военные предупреждают о ситуации.

Наблюдается активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Заметим, что в настоящее время воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в автономной республике Крым.

Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что ранее украинские военные сообщили о плохом месяце для Черноморского флота России.

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