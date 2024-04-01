Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении – ПС ВСУ

Украинские военные предупреждают о ситуации.
Наблюдается активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Заметим, что в настоящее время воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в автономной республике Крым.
Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, что ранее украинские военные сообщили о плохом месяце для Черноморского флота России.
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