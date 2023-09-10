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Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях – украинские военные

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях – украинские военные

Враг активизировал авиацию / Фото: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Идет беспокойная ночь для украинцев.

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях!

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

"Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов! В случае объявления тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытие", – говорится в сообщении.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и автономной республике Крым.

Находитесь в укрытиях, позаботьтесь о собственной безопасности.

Напомним, что ранее сообщалось, что на Киевщине силы ПВО работали по целям.

Добавим, что Воздушные Силы предупредили о движении ударных беспилотников в сторону Полтавщины и ракетной опасности.

Также позже в Киеве раздались взрывы.

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155
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