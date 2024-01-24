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Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении – ПС ВСУ

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении – ПС ВСУ

Находитесь в укрытиях / Фото: ТСН.ua

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

В ночь на 24 января 2024 года подстерегается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

"Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.

Также в Харьковской области объявлена воздушная тревога. К тому же, воздушная тревога объявлена в Луганской, Донецкой областях и автономной республике Крым.

Напомним, во время вечерней воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы.

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