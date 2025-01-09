Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении – ПС ВСУ

Позаботьтесь о собственной безопасности.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
"Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее враг атаковал Украину беспилотниками.
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