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Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении – ПС ВСУ

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении – ПС ВСУ

Российская военная авиация Су-25/Фото: российские средства массовой пропаганды

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Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

"Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее враг атаковал Украину беспилотниками.

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