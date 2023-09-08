Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении – украинские военные

Россияне никак не успокоятся в своих враждебных действиях.

В ночь на 8 сентября 2023 года стало известно, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

"Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов", — также говорилось в сообщении.

Тем временем, воздушная тревога была объявлена для Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Луганской областей и автономной республики Крым.

Между тем в ночь на 8 сентября в Курске был слышен звук взрыва.

А также в Москве загорелось здание Федеральной таможенной службы и склады.