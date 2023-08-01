Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении: находитесь в укрытиях

Продолжается тревожная ночь на 1 августа 2023 года.
В воздушных силах ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Об этом идет речь в социальных сетях.
В частности, существует угроза применения авиационного вооружения!
В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!
Воздушная тревога объявлена в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в автономной республике Крым.
Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.
Позже стало известно, чтов Харькове – проблемы со светом и водой после взрывов.
Добавим, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.
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