Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении: находитесь в укрытиях

Продолжается тревожная ночь на 1 августа 2023 года.

В воздушных силах ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Об этом идет речь в социальных сетях.

В частности, существует угроза применения авиационного вооружения!

В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!

Воздушная тревога объявлена в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в автономной республике Крым.

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

Позже стало известно, чтов Харькове – проблемы со светом и водой после взрывов.

Добавим, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.