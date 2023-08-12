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Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении – украинские военные

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении – украинские военные

В каких областях объявлена тревога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная тревожная ночь для Украины

"Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении воздушных сил ВСУ в социальных сетях.

"Угроза пусков КАБ/КАР по линии фронта в Херсонской области, в Запорожской области и смежных районах. Находитесь в укрытиях", — добавили в мониторинговых каналах.

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.

"Внимание! Донецкая, Запорожская области – ракетная опасность", — отметили украинские военные.

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Дата публикации
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182
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