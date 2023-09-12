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Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении – украинские войска

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
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Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении – украинские войска

Не пренебрегайте воздушной тревогой / Фото: Pexels

Началась очередная беспокойная ночь для украинцев.

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

"Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов. В случае объявления тревоги — направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога объявлена на территории Запорожской области.

Напомним, что россиянам в очередной раз видятся "украинские" дроны, атакующие Курскую область.

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Дата публикации
Просмотры
194
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