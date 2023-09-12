Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении – украинские войска

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

"Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов. В случае объявления тревоги — направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога объявлена на территории Запорожской области.

Напомним, что россиянам в очередной раз видятся "украинские" дроны, атакующие Курскую область.