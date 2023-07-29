Наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном и восточном направлениях – ВСУ

Наблюдается активность тактической вражеской авиации на южном и восточном направлениях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в социальных сетях.

"Существует угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.

В результате воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, что в Днепре из-за российского удара возросло количество пострадавших.

Среди них двое детей – 14 и 17 лет. У них акубаротравма.