Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря – ПС ВСУ

Находитесь в укрытиях.
Воздушные Силы ВСУ заявили о том, что наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.
Также существует угроза применения авиационного вооружения.
"В случае объявления тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытие", – заявили в Воздушных Силах ВСУ.
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Херсонской, Луганской областях и автономной республике Крым.
Также силы обороны юга сообщили о ракетной опасности в Николаевской области
Читайте также: