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Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря – ПС ВСУ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
508
Время на прочтение
1 мин
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Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря – ПС ВСУ

Воздушная тревога распространяется по Украине / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытиях.

Воздушные Силы ВСУ заявили о том, что наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

Также существует угроза применения авиационного вооружения.

"В случае объявления тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытие", – заявили в Воздушных Силах ВСУ.

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Херсонской, Луганской областях и автономной республике Крым.

Также силы обороны юга сообщили о ракетной опасности в Николаевской области

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Дата публикации
Просмотры
508
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