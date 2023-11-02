Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря – ПС ВСУ

Воздушные Силы ВСУ заявили о том, что наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

Также существует угроза применения авиационного вооружения.

"В случае объявления тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытие", – заявили в Воздушных Силах ВСУ.

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Херсонской, Луганской областях и автономной республике Крым.

Также силы обороны юга сообщили о ракетной опасности в Николаевской области

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