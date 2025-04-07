Готовит ли РФ десант на юге: в Силах обороны ответили

Российские военные / © Укрінформ

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По состоянию на сегодняшний день на юге не наблюдается накопления российских оккупационных войск для осуществления масштабной десантной операции, однако полностью исключить такую попытку врага нельзя.

Об этом сообщил «Укринформу» представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

«О десантной операции требуется необходимое количество сил и средств для проведения этой десантной операции, в частности, для транспортировки этого десанта. Пока такого количества здесь наша разведка не обнаруживает. Мы не говорим, что такое невозможно, но сейчас они не готовы это проводить в ближайшее время», — сообщил спикер.

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В то же время Волошин подчеркнул, что враг действительно готовит группы для проведения штурмовых действий малыми группами пехоты и для локальных боев, однако сейчас речь не идет о большом тактическом десанте.

«Речь идет о некоторых островах или захвате какого-то плацдарма на правом берегу, чтобы с него уже оказывать огненное влияние и на протоки Днепровские, и на сам Днепр, на правый берег там. Но для того, чтобы совершить десантную операцию и форсировать Днепр, таких сил и средств у них на сегодняшний день не собрано», — заверил спикер.

Ранее сообщалось, что Россия накопила войска и активизировала атаки на юге Украины.