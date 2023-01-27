Наблюдается ли подготовка оккупантов к наступлению на Таврическом направлении: в Силах обороны рассказали

Если на Донбассе будет затишье, тогда уже можна ожидать вероятного наступления оккупантов на других направлениях.

В целом масштабной наступательной операции или подготовки к ней со стороны российских оккупантов на Таврическом направлении украинские военные пока не наблюдают.

Об этом в телемарафоне "Единые Новости" заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

"В целом какой-то масштабной наступательной операции и подготовки к ней мы пока не видим, потому что все основные усилия враг сосредотачивается на соседних Донецком и Луганском направлениях", — сказал он.

Ерин добавил, что враг подтягивает все силы на Донбасс, и его основная задача пока там.

"Если там будет какое-то затишье и тому подобное – тогда уже будем ожидать, что возможно, начнется и в других направлениях", — сказал он.

По его словам, на Запорожском направлении ситуация остается стабильно сложной – Россия продолжает наносить артиллерийский огонь, ракетные удары по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре, в результате чего есть пострадавшие среди гражданского населения.

"Здесь продолжается активность врага малыми группами, разведывательными или немного такими диверсионными действиями, на отдельных участках фронта по проверке, можно так сказать, на прочность нашей обороны. В настоящее время силы обороны отбили все эти попытки, и враг был вынужден отступить. Линия фронта не изменилась", – отметил Ерин.

Также он прокомментировал случай, когда возле Херсона ВСУ уничтожили катер, из которого хотели высадиться российские диверсанты.

"Это теперь легкомоторные маленькие лодки, которые, в принципе, они и раньше использовали. И все эти движения отслеживаются, ежедневно есть данные о том, что по несколько таких лодок в районе островов близ Херсона уничтожаются ВСУ", — заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Напомним, накануне, 26 января, руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил, что российские войска пока что не создали мощную ударную группировку для наступления на Запорожском направлении.

По словам военного аналитика Игоря Левченко, на разных участках фронта сейчас начинаются какие-то активные действия, часть из которых можно расценивать как отвлечение внимания. Поскольку российское командование, исходя из военной науки, пытается запутать военных ВСУ, украинскую разведку и скрыть направление главного удара.

Читайте также: