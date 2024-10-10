Наблюдается угроза применения авиационных средств поражения — ПС ВСУ

Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

"Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.

"Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения!" — говорится также в другом сообщении.

Напомним, россияне ударили КАБами по Харькову. Одна попала в многоэтажку, есть пострадавшие, в том числе двое детей. Также взрывы прогремели в ряде регионов Украины. В ночь на 3 октября армия РФ массированно атаковала украинские города беспилотниками.

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